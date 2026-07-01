Расписание поездов МЦД-3 изменится из-за ремонтных работ на Октябрьской железной дороге

С 3 по 29 июля 2026 года изменится расписание движения поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пассажирскую компанию.

Некоторые поезда на участке Зеленоград-Крюково – Останкино – Зеленоград-Крюково будут отменены на всем маршруте. Другие будут следовать укороченным маршрутом до и от станций Ховрино и Сходня. А часть поездов будет проезжать станцию Фирсановская без остановки. Интервалы между поездами частично увеличатся до 30 минут.

С изменениями в расписании можно ознакомиться на информационных стендах станций, на сайте АО «МТ ППК» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».