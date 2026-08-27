Парковочный лайфхак вне закона. Автоюрист объяснил, куда жаловаться на детские авто

Автомобилисты Москвы и Подмосковья придумали оригинальный парковочный лайфхак. Они оставляют детские электромобили, чтобы занять место на время своего отсутствия. Этот метод вызвал споры. Автоюрист Лев Воропаев заявил 360.ru, что это незаконно.

Жители Московского региона приноровились оставлять уменьшенные версии BMW, Cadillac, Jeep и других машин, на которых катают детей, ровно посередине парковочного места, чтобы другие автомобилисты не могли встать рядом.

Иногда оставляют записку с просьбой не трогать «малыша». Вечером владельцы возвращаются с работы и меняют детский электромобиль на настоящее авто. Воропаев заявил 360.ru, что за такой лайфхак можно получить штраф.