Адвокат Радько заявил, что нехватка парковочных мест во дворах связана со строительством многоквартирных домов

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с ИА НСН заявил, что нехватка парковочных мест во дворах связана со строительством многоквартирных домов без учета растущего числа автомобилей. По его мнению, эвакуация брошенных автомобилей не решит проблему кардинально.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов пообещал разобраться с автомобилями, которые давно не покидают дворы. По словам вице-мэра, каждый третий автомобиль не выезжает за пределы двора, создавая неудобства для жильцов. Ликсутов предложил перемещать такие автомобили в гаражи или на другие парковочные места.

Однако Радько считает, что инициатива не приведет к решению проблемы с парковками во дворах. Он отметил, что отсутствие правовых оснований для эвакуации автомобилей, стоящих на одном месте год или два, затрудняет их перемещение. Кроме того, освободившееся место быстро займет другая машина, и ситуация не изменится.