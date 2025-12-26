Парковку на улицах Москвы с 31 декабря сделают бесплатной до 10 января

Собянин: с 31 декабря до 10 января в Москве можно будет парковаться бесплатно

Парковку на улицах в Москве сделают бесплатной с 31 декабря по 10 января. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Одиннадцатого января парковки будут работать по тарифам воскресного дня — бесплатно, за исключением улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа», — отметил он.

Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.

Градоначальник добавил, что проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в ночь на 31 декабря сделают бесплатным. Свободный проход обеспечат в период с 20:00 до 06:00 1 января. В метро также организуют трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина.

Ранее депутаты Московской городской думы одобрили повышение штрафов за безбилетный проезд в наземном транспорте. Согласно решению столичного парламента, взыскание повысят с двух до пяти тысяч. Штрафовать также будут граждан, которые использовали чужие льготные персонифицированные карты для проезда.