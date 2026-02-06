Остановка поезда на перегоне Павшино-Тушино нарушила график движения на МЦД-2

Пригородные поезда следуют с отклонением от графика на МЦД-2 из-за остановки состава на перегоне Павшино-Тушино. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги .

«Чтобы не приостанавливать движение в сторону Москвы, железнодорожники организовали реверсивное движение по одному пути. В 06:30 движение было восстановлено по двум путям», — уточнили в МЖД.

Специалисты совместно с ЦППК принимают меры для сокращения времени опоздания электричек.

«Дочь ехала на 06:16, следующее — отмена электрички и опоздание более 40 мин. В вагоне нормально вроде. Просто в самый рабочий пик почему-то составы выходят из строя», — рассказала 360.ru очевидица Марина.

Ситуацию также прокомментировал работник МЦД-2.

«В целом зима выдалась тяжелая для железной дороги», — поделился мужчина.

Крупный сбой в движении поездов произошел на МЦД-1 и МЦД-3 утром 29 января по техническим причинам.