Крупный сбой произошел на МЦД-1 и МЦД-3 утром 29 января

На МЦД-1 и МЦД-3 произошел сбой в движении поездов. Информацию об этом со ссылкой на пассажиров опубликовали в телеграм-канале «Подслушано электрички Москвы» .

По информации авторов, по техническим причинам есть задержки в движении поездов дальнего следования и пригородных составов Ленинградского направления ОЖД в сторону Москвы (Ленинградский вокзал) и обратно. Максимальное время задержки — не более часа.

Железнодорожники принимают все возможные меры для минимизации опозданий в движении поездов. Официально данные о случившемся пока не комментировали.

Похожая ситуация случилась чуть более двух недель назад. Пассажиры шести поездов «Таврия» пожаловались на большие задержки.

Два состава из Крыма задержались на четыре часа, один — на 5,5 часа, а другой — на шесть часов. Как отметили в пресс-службе, людей обеспечили питанием и водой. При этом одна из пассажирок рассказала в беседе с 360.ru, что на станции во Владиславовке предоставили только скамейки и стулья, а еду не выдали.