Оснащенный российскими системами МС-21 совершил первый полет

Российский пассажирский самолет МС-21 совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиазавода компании «Яковлев». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо. Этот полет дал старт заводским доводочным испытаниям», — сообщили представители организации.

Специалисты назвали прошедшее полетное задание успешным, и отметили, что все системы судна отработали без замечаний. Борт находился в небе один час 15 минут. Максимальная скорость достигла 580 километров в час. Самолет поднялся на 3000 метров.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что МС-21 обладает передовыми и современными характеристиками и будет способен заменить борты Boeing и Airbus.

«Наши авиастроители проделали огромный труд, заменив порядка 80 иностранных систем и агрегатов, чтобы не зависеть от санкций и поставщиков из других стран. Сегодняшний полет делает нас на шаг ближе к сертификации и началу поставок на рынок импортозамещенного МС-21», — заключил он.

На прошлой неделе первый полет совершил полностью импортозамещенный SJ-100. «Суперджет» присоединился к программе летных испытаний, впервые поднявшись в небо в Комсомольске-на-Амуре.