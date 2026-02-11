«Орлан» начнет курсировать между Курском и Лукашевкой с 12 февраля

«Орлан» в двухвагонном исполнении будет совершать по четыре рейса ежедневно. Из Курска состав отправится в 07:30 и 17:50, прибудет в Лукашевку в 08:47 и 19:07. Обратно поезд поедет в 09:07 и 19:27, прибытие в Курск — в 10:22 и 20:43.

«Этот маршрут очень ждали жители Курской области, со своей стороны мы приложили все усилия для скорейшего возобновления движения. Современный поезд РА-3 под управлением наших локомотивных бригад будет выполнять в общей сложности по четыре рейса в день», — отметил Конев.

Двухвагонный состав рассчитан на 133 посадочных места, в салоне установили мягкие кресла, багажные полки, климат-контроль и информационные табло. Поезд приспособлен для маломобильных пассажиров.

Стоимость полного билета от Курска до Лукашевки составит 157 рублей 60 копеек. Купить билет можно в кассах, у контролеров в пути или в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

В конце декабря из Москвы в Минск начали курсировать безостановочные ночные поезда «Ласточка».