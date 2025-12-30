Из Москвы в Минск начнут курсировать безостановочные ночные поезда «Ласточка»

Между Москвой и Минском запустят безостановочные ночные поезда «Ласточка». Об этом sb.by сообщил посол Белоруссии в России Александр Рогожник.

По его словам, белорусская сторона достигла соответствующей договоренности с РЖД.

«Таким образом мы не только сократим время в пути, но и дополнительно решим проблему с нехваткой билетов перед праздниками», — сказал Рогожник.

Он добавил, что также будет развиваться межрегиональное железнодорожное сообщение: например, между Смоленском и Витебском, Смоленском и Оршей.

Ранее стало известно, что расписание автобусов и электричек изменится в Подмосковье в новогодние праздники. Общественный транспорт 31 декабря будет курсировать по графику понедельника.