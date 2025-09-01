Опоздавшим на рейс россиянам разрешили не покупать новый билет обратно

С 1 сентября 2025 года россияне при опоздании на свой авиарейс смогут воспользоваться обратным билетом. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

Теперь согласно новым правилам, у авиакомпании не будет возможности аннулировать весь заказ при неявке на первый перелет. Пассажир сможет воспользоваться обратным билетом при условии, если он прибыл в аэропорт.

Также в ведомстве сообщили, что 1 сентября будут ограничены дополнительные комиссии. Авиакомпании больше не смогут повышать стоимость билетов, ссылаясь на собственные причины. Например, размер компенсаций за аннулирование билета будет складываться только из фактических расходов компании.

В документе отметили, что пассажирам нужно будет связаться с авиакомпанией не позже чем через два часа после вылета рейса, на который они опоздали.

В России с 1 сентября изменения ждут пассажиров поездов дальнего следования. Они смогут оформить билеты и пройти посадку с помощью биометрических данных.