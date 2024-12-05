Опоздавшие на рейс пассажиры в России сохранят второй билет

В России в 2025 году вступят в силу новые правила взимания платы за авиаперевозки. Авиакомпании прекратят в случае опоздания пассажира на рейс отменять оба билета, купленные пакетом «туда-обратно». Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

Утвержденный министерством порядок взимания платы за регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, рассчитанный на основе тарифов и сборов, вступит в силу 1 сентября 2025 года. Пассажиры в случае опоздания на рейс смогут воспользоваться обратным билетом, а размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий ограничится фактическими расходами авиакомпании.

Кроме того, Минтранс сделает цены на билеты более прозрачными. Для этого он обяжет авиакомпании утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования.

Часто россияне покупают билеты для отдыха в других странах. В список самых популярных направлений вошли Мальдивы. Турпоток в эту страну в октябре возрос почти на треть.