Турпоток россиян на Мальдивы этой осенью побил допандемийный рекорд

В октябре турпоток россиян на Мальдивы оказался рекордным для этого месяца. Последний раз такой высокий показатель фиксировали в 2019 году, сообщил РБК .

Журналисты ознакомились со статистикой Минтуризма Мальдивской Республики. По ее данным, государство посетили 22,6 тысячи россиян — это на 28% больше, чем в октябре прошлого года.

Среди всех туристов в этой стране доля россиян составила 13,1%. На втором месте расположились немцы — 11,4%, а следом китайцы — 10,8%.

Однако Мальдивы стали не единственным государством, полюбившимся российским туристам. В 2024 году россияне стали чаще посещать Китай, Таиланд и Азербайджан. С января по сентябрь соотечественники выехали за рубеж 22,4 миллиона раз, что на 7% больше прошлогодних данных.