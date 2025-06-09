«Опасное соседство». Почему мотоциклистам не стоит разрешать ездить по выделенным полосам

Автоэксперт Осипов: байкерам опасно ездить по «выделенке» с такси и автобусами

Национальный автомобильный союз обратился в МВД, предложив разрешить мотоциклистам ездить по выделенным для автобусов, троллейбусов и такси полосам. Автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов объяснил ведущей 360.ru Анастасии Букреевой, почему такое соседство опасно для байкеров.

По его словам, мотоциклистам сейчас достаточно и двух рядов, так как они неплохо справляются с транспортным потоком. Они сами говорят, что между рядами не ездят, а двигаются в одном ряду с другими машинами.

«По самой белой разметке они не ездят, это опасно. Любой мотоциклист знает, что она скользкая, особенно в дождь, поэтому он все равно смещается в одну или другую полосу», — отметил Осипов.

Если мотоциклистам разрешат ездить по выделенным полосам, то получится так, что на ней объединят самых маленьких и самых больших участников дорожного движения.

«Такси — это вообще отдельная песня. Самыми непредсказуемыми являются как раз таки они, водители такси, на мой взгляд. Поэтому такое соседство мне представляется опасным», — заключил собеседник 360.ru.

Ранее Осипов объяснял, почему отслеживание актуальных сигналов светофоров в навигаторе приведет к увеличению количества ДТП.