26 апреля 2025 23:46 «Аварий станет больше». Автоэксперт — о светофорах в навигаторах Автоэксперт Осипов: светофоры в навигаторах приведут к авариям 0 0 0 Эксклюзив

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Москва

Московские водители теперь могут отслеживать актуальные сигналы светофоров в навигаторе. Такой проект запустили Центр организации дорожного движения столицы и 2ГИС. Автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов рассказал ведущей 360.ru Анастасии Букреевой, почему эксперимент может создать только больше аварийных ситуаций на дорогах.

В чем минусы проекта о светофорах в навигаторах По его словам, пилотный эксперимент затронет только несколько столичных улиц, но уже можно оценить, к чему он приведет. Не каждый водитель сможет правильно рассчитать, успеет ли он доехать до светофора до того, как загорится красный цвет. «Вот смотрите, вам выдается такое сообщение. Светофор — 500 метров, фаза красного — через 28 секунд. Ваши действия?» — привел он пример.

В этом случае водитель не успеет доехать, если едет со скоростью 60 километров в час, или 500 метров в секунду. Но некоторые могут решить, что, если нажать на газ, то получится проскочить. Как заявил Осипов, «запускается игра, которую запускать не надо». Он задался вопросом, зачем провоцировать автомобилистов на такие действия? Почему станет больше ДТП Автоэксперт привел и обратный пример с «подкатывальщиками». «Водитель знает, что там светофор сейчас загорится красным, и начинает тут же сбрасывать газ и подкатываться, не думая о том, что сзади человек тоже вынужден снижать скорость. И как по цепочке все снижают скорость», — сказал он.

Фото: IMAGO/Anton Geisser/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Проблема возникнет, если, например, впереди имеется левый ряд для поворота с выделенной полосой в 50 метров, а водитель не может до нее доехать, так как впереди загорелся красный сигнал светофора, а у него «горит стрелка».

«Но этот человек подкатывается, потому что ему кто-то сообщил, что там зеленый загорится только через 15 секунд, а мой зеленый при этом будет пропущен», — пояснил он.

Осипов отметил, что при таком раскладе интересы не всех водителей будут учитываться. Кроме того, многие аварии происходят из-за того, что люди смотрят не на дорогу, а на экран смартфона, заключил он. Пилотный проект уже начали тестировать в Москве. Новая функция работает в нескольких районах города.