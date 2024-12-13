Огромная пробка из грузовиков образовалась на российско-казахстанской границе

Около 500 грузовиков застряли в пробке на пункте пропуска «Сырым» на границе России и Казахстана. Причиной затора стало ухудшение погоды, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов Казахстана.
«На автомобильном пункте пропуска „Сырым“ наблюдается скопление порядка 450-500 грузовых автомашин в сторону Российской Федерации», — заявили в пресс-службе.
В комитете добавили, что непогода разбушевалась на территории Западно-Казахстанского региона и Самарской области. Там наблюдается сильный снегопад, гололедица и метель.
В начале декабря 2,6 тысячи грузовиков застряли в очередях на границе Белоруссии и Европейского союза. Перед польским пунктом пропуска «Кукурыки» скопилось 990 фур, перед литовским КПП — около 1080 большегрузов. Меньше всего фур прошло через пункт пропуска «Мядининкай». Пограничный и таможенный комитеты Белоруссии регулярно фиксируют очереди на границе с европейскими государствами.
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