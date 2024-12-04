У белорусской границы с ЕС застряли примерно 2,6 тысячи фур

Около 2,6 тысячи грузовиков стоят в очередях на границе Белоруссии и Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.

«Около 2600 фур фиксируется на въезд в ЕС. Перед польским пунктом пропуска „Кукурыки“ 990 большегрузов ожидают въезда на сопредельную территорию», — заявили в ведомстве.

В комитете отметили, что контрольные службы за сутки оформили 65% транспорта от нормы. Много большегрузов скопилось и перед литовскими пунктами пропуска — примерно 1080. Как отметили белорусские пограничники, меньше всего грузовых автомобилей за 24 часа прошло через пограничный переход «Мядининкай» — 8% от нормы.

До этого пограничный и таможенный комитеты Белоруссии отмечали, что на границе с европейскими странами постоянно образуются очереди. Это связано с тем, что сопредельные страны медленно пропускают машины через границу и ничего не делают для сокращения транспорта.