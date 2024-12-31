Ограничения в аэропортах республик Северного Кавказа отменили

Росавиация отменила ограничения в аэропортах Махачкалы, Грозного и Владикавказа

Временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Махачкалы сняли в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко .

Он напомнил, что ограничения ввели для безопасности пассажирского авиасообщения.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения сегодня вводились также в трех аэропортах Северо-Кавказского федерального округа: Владикавказа, Грозного, Махачкалы», — заявил Кореняко.

Представитель Росавиации добавил, что на время действия ограничений запасные аэропорты приняли четыре самолета, следовавших в Махачкалу, и один рейс, летевший во Владикавказ.

Воздушная тревога действовала в Северо-Кавказском федеральном округе с 04:00 вторника, 31 декабря, из-за угрозы украинских беспилотников.

Действующие в Северной Осетии средства противовоздушной обороны сбили дрон над полигоном Шалхи. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло. Он подчеркнул, что жертв среди мирного населения и разрушений на земле нет.