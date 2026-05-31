Ограничения на полеты сняли в аэропортах Калуги, Тамбова и Махачкалы

Аэропорты в Калуге, Тамбове и Махачкале начали снова работать в штатном режиме. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко.

В Калуге ограничения установили в 23:25 30 мая, в Тамбове — в полночь, а в Махачкале — в 06:27. Меры вводились для обеспечения безопасности рейсов. Этим утром также заработали воздушные гавани во Владикавказе, Волгограде, Грозном, Нижнем Новгороде, Геленджике и Сочи.

До сих пор временно не принимает и не выпускает самолеты аэропорт Ижевска.

Ночью регионы атаковали беспилотники ВСУ, в связи с налетом перекрыли движение по Крымскому мосту. Из-за БПЛА прозвучали сигналы оповещения безопасности в Мордовии, Северной Осетии, Волгограде и Саратове. В связи с атакой Росавиация ограничила полеты сразу в нескольких российских аэропортах.