Обстановку в Шереметьеве после сбоя у «Аэрофлота» сняли на видео

Появились кадры из Шереметьева после сбоя в системе «Аэрофлота»

Массовая отмена рейсов компании «Аэрофлот» из-за сбоя в информационных системах не привела к значительному коллапсу в аэропорту Шереметьево. Об этом свидетельствуют кадры из воздушной гавани, которые оказались в распоряжении 360.ru.

На снятом в аэропорту видео видно, что пассажиры встают в очереди для прохождения регистрации.

В понедельник, 28 июля, компания «Аэрофлот» отменила более 40 рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. В пресс-службе перевозчика рекомендовали пассажирам забрать свой багаж из зала выдачи в аэропорту «Шереметьево», а после покинуть воздушную гавань, чтобы избежать толпы.

Возврат денег или переоформление билета компания пообещала провести в течение 10 дней.