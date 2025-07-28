Обстановку в Шереметьеве после сбоя у «Аэрофлота» сняли на видео

Массовая отмена рейсов компании «Аэрофлот» из-за сбоя в информационных системах не привела к значительному коллапсу в аэропорту Шереметьево. Об этом свидетельствуют кадры из воздушной гавани, которые оказались в распоряжении 360.ru.
На снятом в аэропорту видео видно, что пассажиры встают в очереди для прохождения регистрации.
В понедельник, 28 июля, компания «Аэрофлот» отменила более 40 рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. В пресс-службе перевозчика рекомендовали пассажирам забрать свой багаж из зала выдачи в аэропорту «Шереметьево», а после покинуть воздушную гавань, чтобы избежать толпы.
Возврат денег или переоформление билета компания пообещала провести в течение 10 дней.
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