«Аэрофлот» отменил более 40 рейсов из-за сбоя 28 июля: полный список
«Аэрофлот» отменил более 40 рейсов из-за сбоя 28 июля
«Аэрофлот» опубликовал список рейсов, которые пришлось отменить из-за ЧП со сбоем в информационных системах компании. Данные опубликовали в Telegram-канале перевозчика.
По последним данным, отменены следующие рейсы «Аэрофлота»:
SU1642/1643 Москва — Астрахань — Москва
SU1498/1499 Москва — Грозный — Москва
SU1400/1401 Москва — Екатеринбург — Москва
SU1416/1417 Москва — Екатеринбург — Москва
SU1402/1403 Москва — Екатеринбург — Москва
SU1020/1021 Москва — Екатеринбург — Москва
SU1860/1861 Москва — Ереван — Москва
SU1276/1277 Москва — Казань — Москва
SU1016/1017 Москва — Калининград — Москва
SU1002/1003 Москва — Калининград — Москва
SU1004/1005 Москва — Калининград — Москва
SU1486/1487 Москва — Красноярск — Москва
SU1058/1059 Москва — Махачкала — Москва
SU1304/1305 Москва — Минеральные Воды — Москва
SU1312/1313 Москва — Минеральные Воды — Москва
SU1028/1029 Москва — Минеральные Воды — Москва
SU1310/1311 Москва — Минеральные Воды — Москва
SU1352/1353 Москва — Минеральные Воды — Москва
SU1830/1831 Москва — Минск — Москва
SU1842/1843 Москва — Минск — Москва
SU1836/1837 Москва — Минск — Москва
SU1320/1321 Москва — Мурманск — Москва
SU1324/1325 Москва — Мурманск — Москва
SU1688/1689 Москва — Омск — Москва
SU1240/1241 Москва — Оренбург — Москва
SU1060/1061 Москва — Орск — Москва
SU1202/1203 Москва — Пермь — Москва
SU1218/1219 Москва — Самара — Москва
SU1040/1041 Москва — Сочи — Москва
SU012/013 Москва — Санкт-Петербург — Москва
SU010/011 Москва — Санкт-Петербург — Москва
SU008/009 Москва — Санкт-Петербург — Москва
SU1366/1367 Москва — Ставрополь — Москва
SU1362/1363 Москва — Ставрополь — Москва
SU1364/1365 Москва — Ставрополь — Москва
SU1368/1369 Москва — Ставрополь — Москва
SU1506/1507 Москва — Тюмень — Москва
SU1368/1369 Москва — Тюмень — Москва
SU1230/1231 Москва — Уфа — Москва
SU1094/1095 Москва — Челябинск — Москва
SU1420/1421 Москва — Челябинск — Москва
SU1422/1423 Москва — Челябинск — Москва
«Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться в зал выдачи багажа аэропорта Шереметьево, для того чтобы забрать оформленный ранее багаж. Во избежание образования скоплений пассажиров просим вас покинуть аэропорт Шереметьево», — призвали в компании.
Кроме того, пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги или переоформить билет на рейсы в ближайшие 10 дней.
При этом важно иметь в виду, что оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, необходимо по месту покупки.