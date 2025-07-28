«Аэрофлот» отменил более 40 рейсов из-за сбоя 28 июля: полный список

«Аэрофлот» опубликовал список рейсов, которые пришлось отменить из-за ЧП со сбоем в информационных системах компании. Данные опубликовали в Telegram-канале перевозчика.

По последним данным, отменены следующие рейсы «Аэрофлота»:

SU1642/1643 Москва — Астрахань — Москва

SU1498/1499 Москва — Грозный — Москва

SU1400/1401 Москва — Екатеринбург — Москва

SU1416/1417 Москва — Екатеринбург — Москва

SU1402/1403 Москва — Екатеринбург — Москва

SU1020/1021 Москва — Екатеринбург — Москва

SU1860/1861 Москва — Ереван — Москва

SU1276/1277 Москва — Казань — Москва

SU1016/1017 Москва — Калининград — Москва

SU1002/1003 Москва — Калининград — Москва

SU1004/1005 Москва — Калининград — Москва

SU1486/1487 Москва — Красноярск — Москва

SU1058/1059 Москва — Махачкала — Москва

SU1304/1305 Москва — Минеральные Воды — Москва

SU1312/1313 Москва — Минеральные Воды — Москва

SU1028/1029 Москва — Минеральные Воды — Москва

SU1310/1311 Москва — Минеральные Воды — Москва

SU1352/1353 Москва — Минеральные Воды — Москва

SU1830/1831 Москва — Минск — Москва

SU1842/1843 Москва — Минск — Москва

SU1836/1837 Москва — Минск — Москва

SU1320/1321 Москва — Мурманск — Москва

SU1324/1325 Москва — Мурманск — Москва

SU1688/1689 Москва — Омск — Москва

SU1240/1241 Москва — Оренбург — Москва

SU1060/1061 Москва — Орск — Москва

SU1202/1203 Москва — Пермь — Москва

SU1218/1219 Москва — Самара — Москва

SU1040/1041 Москва — Сочи — Москва

SU012/013 Москва — Санкт-Петербург — Москва

SU010/011 Москва — Санкт-Петербург — Москва

SU008/009 Москва — Санкт-Петербург — Москва

SU1366/1367 Москва — Ставрополь — Москва

SU1362/1363 Москва — Ставрополь — Москва

SU1364/1365 Москва — Ставрополь — Москва

SU1368/1369 Москва — Ставрополь — Москва

SU1506/1507 Москва — Тюмень — Москва

SU1368/1369 Москва — Тюмень — Москва

SU1230/1231 Москва — Уфа — Москва

SU1094/1095 Москва — Челябинск — Москва

SU1420/1421 Москва — Челябинск — Москва

SU1422/1423 Москва — Челябинск — Москва

«Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться в зал выдачи багажа аэропорта Шереметьево, для того чтобы забрать оформленный ранее багаж. Во избежание образования скоплений пассажиров просим вас покинуть аэропорт Шереметьево», — призвали в компании.

Кроме того, пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги или переоформить билет на рейсы в ближайшие 10 дней.

При этом важно иметь в виду, что оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, необходимо по месту покупки.