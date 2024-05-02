Общественный транспорт между Авдеевкой и Ясиноватой запустят в ближайшие дни | 360°

Транспорт 02 мая 2024, 11:13 Общественный транспорт между Авдеевкой и Ясиноватой запустят в ближайшие дни Пушилин: до конца недели между Авдеевкой и Ясиноватой запустят первый автобус РИА «Новости»

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В ближайшие дни между Ясиноватой и Авдеевкой возобновят транспортное сообщение. Глава ДНР Денис Пушилин объявил, что на первом этапе запустят микроавтобус. Об этом сообщил RT.

«Я думаю, что на этой неделе первое [транспортное] сообщение уже появится», — сказал он.

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Денис Пушилин сообщил, что жители смогут пользоваться автобусом малой вместимости. Он напомнил, что Авдеевка перешла под контроль российских войск менее трех месяцев назад, и возобновление транспортного сообщения в более широком формате пока небезопасно.

Саперы занялись разминированием Авдеевки. К концу апреля они зачистили около половины территории города. По словам военнослужащих, предстоит большой объем работы — сначала при помощи накладных зарядов обезвредят взрывоопасные предметы на путях передвижения военных, затем в частном секторе.