Обход Нижнекамска и Набережных Челнов будет платным в ночь на 31 декабря

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов передали в управление «Автодора». С 00:00 31 декабря 2025 года он станет платным, сообщила пресс-служба компании.

Стоимость проезда будет зависеть от типа транспорта и пройденного расстояния, варьируясь от 208 до 1216 рублей. Эти средства пойдут на поддержание дороги, обеспечение безопасности движения и подготовку к будущим ремонтам, что позволяет не привлекать бюджетные деньги.

Этот участок относится к технической категории IB. Здесь четыре полосы движения, десять мостов (включая мост через Каму длиной 1,3 километра), шесть транспортных развязок и одиннадцать путепроводов. Водители могут воспользоваться зонами отдыха с АЗС, кафе и туалетами.

На трассе внедрена система «Свободный поток». Над дорогой размещены рамки с камерами и датчиками, которые автоматически фиксируют проезд и номер автомобиля.

Альтернативный бесплатный маршрут проходит по правому берегу Камы через Елабугу и Набережные Челны. Его протяженность составляет 82 километра.

В начале декабря стало известно, что «Автодор» в скором времени получит уже готовые участки трассы М-12, протянутой от Казани к Дюртюлям. Речь как раз идет о маршрутах обхода пяти сел в Башкирии и Набережных Челнов с Нижнекамском в Татарстане. Компания говорила, что их обустроят и сделают платными.