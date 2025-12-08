«Автодор» введет плату за проезд на двух новых участках М-12

Государственная компания «Автодор» в скором времени получит уже готовые участки трассы М-12, протянутой от Казани к Дюртюлям. Об этом рассказал председатель правления компании Вячеслав Петушенко в интервью изданию «Коммерсант» .

«Обход пяти сел в Башкирии и обход Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане нам передадут в самое ближайшее время. Мы эти дороги дооснастим элементами обустройства <…> и переведем в платный режим», — сказал он.

Петушенко отметил, что сейчас эти дороги под управлением Росавтодора и по ним можно ездить бесплатно. Из распоряжения правительства России следует, что «Автодор» их получит до конца 2025-го.

На остальных участках магистрали даже после модернизации сохранят бесплатный режим. По словам Петушенко, везде должна быть такая альтернатива для проезда. Повсеместное введение платы перегрузило бы местные дороги.

Ранее в Подольске построили безопасный съезд с Московского малого кольца к логистическому парку «Валищево». Дорога улучшила транспортную доступность территории.