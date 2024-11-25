«Нужно стартовать от 1 млн рублей». Автоэксперт — о повышении выплат по ОСАГО

В России предлагают увеличить выплаты по ОСАГО до 650 тысяч рублей за вред здоровью и до 520 тысяч за имущество. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко высказал мнение, что эти выплаты уже неактуальны 8-10 лет.

Автоэксперт пояснил, что стоимость восстановительного ремонта и запчастей меняется гораздо быстрее, чем увеличиваются выплаты по ОСАГО.

«Хотелось бы, чтобы мы вносили не амплитудные правки по значению к выплате, а каким-то образом структурно изменили расчет стоимости восстановительного ремонта и суммы к выплатам. То есть, чтобы у нас при высокой волатильности рынка, чтобы при экономических потрясениях, при высокой ставке рефинансирования стоимость восстановительных выплат двигалась вслед за ставкой рефинансирования, за стоимостью запчастей», — сказал Попов.

На данный момент, по мнению собеседника 360.ru, выплата по ОСАГО неактуальна уже 8-10 лет, и даже с предлагаемым повышением максимальной выплаты этих денег все равно не хватит на ремонт автомобиля. Для того, чтобы инициатива стала своевременной и заработала, нужно, чтобы выплата за «железо» составляла, как минимум, 700 тысяч рублей, считает эксперт.

Комментируя выплаты за вред здоровью, Попов отметил, что лечение после ДТП обходится очень дорого, несмотря на то, что медицина в России бесплатная.

«Да, медицина работает сейчас хорошо, но это не отменяет желания и необходимости каких-то сверхзатрат на восстановление здоровья. И кроме этого, здоровье не всегда в полном объеме после ДТП восстанавливается. Поэтому по ущербу здоровью, мне кажется, нужно стартовать от миллиона рублей», — подвел итог автоэксперт.

Ранее в Госдуме представили проект закона об увеличении штрафа за езду без ОСАГО. Штраф за подобное нарушение хотят поднять с 800 до пяти тысяч рублей.