В России захотели в 6 раз увеличить штраф за езду без полиса ОСАГО

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В России могут увеличить сумму штрафа за езду без полиса ОСАГО в шесть раз. Законопроект опубликовали в базе Госдумы.

Как отметил «Коммерсант», в прошлом году езда без ОСАГО стала одним из самых распространенных правонарушений у водителей.

По оценкам Российского союза автостраховщиков, без полиса ездят 7-10% российских водителей. В Госдуме предложили увеличить штраф за подобное нарушение с 800 до пяти тысяч рублей. При этом стоимость оформления ОСАГО составляет почти 8 тысяч.

Фиксировать нарушения будут с помощью дорожных камер. Однако некоторые эксперты сомневаются в эффективности этой меры, потому что автоматические камеры смогут проверять полисы не раньше осени 2026 года, а сотрудники ГИБДД перестанут просить у автомобилистов этот документ с 1 марта 2025 года.

Ранее комитет ГД по финансовому рынку одобрил законопроект, который подразумевает оформление ДТП через «Госуслуги». Авторы инициативы считают, что так водители смогут чаще оформлять европротоколы без привлечения ГАИ.

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