«Нужно проверять в первую очередь». На что смотреть при покупке китайской машины

«Автостат» зафиксировал выросший спрос на китайские автомобили в России. Какие подводные камни есть у подержанных машин из этой страны, рассказал 360.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он рекомендовал обратить внимание на состояние кузова, поскольку это самая дорогая часть машины.

«А днище — это та его часть, которая чаще всего соприкасается с нашими реагентами на дороге и поэтому гниет в первую очередь. Поэтому, конечно, защита днища — это то, что в России нужно проверять, безусловно, в первую очередь», — подчеркнул Шапарин.

Собеседник 360.ru отметил, что это касается покупки любого автомобиля, не только китайского. Кроме того, по его словам, важно убедиться в юридической чистоте автомобиля и том, как его обслуживали. Если машина принадлежит какой-то из массовых марок, следует проверить, работала ли она в такси. Если марка редкая — продумать, как ремонтировать авто в случае неисправности.

Ранее автоэксперт Александр Стрельников предупредил, что в китайских машинах часто попадаются дешевый пластик и ржавчина.