Автоэксперт Стрельников рассказал, что некоторые китайские бренды используют дешевые материалы в отделке салона машины

Некоторые китайские бренды используют дешевые материалы при отделке салона автомобиля, что может повлиять на надежность и долговечность транспорта. Об этом изданию Lenta.ru рассказал автоэксперт Александр Стрельников.

Как написал сайт kp.ru, у китайских машин также не всегда на высоком уровне качество антикоррозийной обработки кузова. По словам Стрельникова, использование дешевых материалов может привести к появлению ржавчины, особенно в регионах с холодным климатом.

Еще одним минусом китайских автомобилей является дорогой ремонт и техническое обслуживание. Это связано с тем, что китайские бренды появились на российском рынке сравнительно недавно, добавил автоэксперт.