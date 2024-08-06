Автоэксперт Стрельников рассказал, что некоторые китайские бренды используют дешевые материалы в отделке салона машины

Некоторые китайские бренды используют дешевые материалы при отделке салона автомобиля, что может повлиять на надежность и долговечность транспорта. Об этом изданию Lenta.ru рассказал автоэксперт Александр Стрельников.

Как написал сайт kp.ru, у китайских машин также не всегда на высоком уровне качество антикоррозийной обработки кузова. По словам Стрельникова, использование дешевых материалов может привести к появлению ржавчины, особенно в регионах с холодным климатом.

Еще одним минусом китайских автомобилей является дорогой ремонт и техническое обслуживание. Это связано с тем, что китайские бренды появились на российском рынке сравнительно недавно, добавил автоэксперт.

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