Новый порядок освидетельствования на опьянение. Что изменится с 1 сентября

Новый порядок медосвидетельствования на состояние опьянения вступит в силу 1 сентября. Увеличится интервал продува алкотестером, лаборатории обяжут хранить пробы в течение трех месяцев. Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщил об этом ТАСС .

По его словам, кардинальных перемен не произойдет. Новый порядок медосвидетельствования на опьянение, в том числе для водителей, приведет процедуру в соответствие с современными стандартами.

Машаров сообщил, что с осени в направлении на химико-токсикологическое исследование начнут указывать принимаемые человеком лекарства. Медорганизации обяжут хранить биоматериал три месяца после выдачи справки, масс-спектры на электронных носителях — пять лет.

«Увеличился интервал между двумя продувами алкотестером, раньше он составлял 15-20 минут, а с 1 сентября будет 15-25 минут. Установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ — в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование, а если в упомянутый период моча не будет сдана, то придется сдавать кровь», — сообщил член комиссии.

Ранее на Камчатке водитель приехал в ГИБДД на машине, чтобы пожаловаться на лишение прав. Он прихватил с собой змею и напился, алкотестер показал пятикратное превышение.