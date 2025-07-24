На Камчатке пьяный водитель со змеей приехал в ГАИ и пожаловался на лишение прав

Пьяный житель Камчатки со змеей приехал на своей машине в местное управление ГИБДД, чтобы пожаловаться, что его лишили права управлять транспортом. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

«Как только он припарковался, находящиеся рядом инспекторы ДПС сразу заметили признаки опьянения у водителя, после чего провели освидетельствование, которое подтвердило его состояние», — заявили в ведомстве.

С собой 63-летний мужчина принес змею — это его домашний питомец. В итоге правоохранители попросили водителя пройти алкотест. Результаты показали, что процент спиртного в крови превышал норму в пять раз.

Мужчине запретили управлять автомобилем. Машину поместили на спецстоянку, а против водителя составили административный протокол.

Ранее в Нижнем Новгороде пьяный водитель каршеринга наехал на пешехода. В итоге попавший под колеса мужчина скончался.