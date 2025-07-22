Новый кроссовер «Москвич 8» поступил в продажу
В России официально стартовали продажи кроссовера «Москвич 8»
Кроссовер «Москвич 8» официально поступил в продажу. Информация о комплектациях и ценах опубликована на сайте московского автозавода.
Новинка доступна в трех вариантах исполнения:
- «Бизнес» — от 2 980 000 рублей
Базовая версия включает шесть подушек безопасности, ABS, ESP, систему помощи при трогании в гору и спуске, климат-контроль, подогрев и электропривод зеркал, медиасистему с экраном 12,3 дюйма, светодиодную оптику.
- «Техно» — от 3 210 000 рублей
Дополнительно — вентиляция передних сидений, электропривод двери багажника, зеркало с автозатемнением, камера кругового обзора.
- «Премиум» — от 3 370 000 рублей
Включает панорамную крышу с люком, адаптивный круиз-контроль, 12 динамиков и расширенный набор систем помощи водителю. Во всех версиях — 1,5-литровый турбомотор на 174 лошадиных сил, передний привод и автоматическая коробка передач.
В первом квартале 2025 года средняя цена нового авто в России составила 2,96 миллиона рублей.