Эксперты «Авито Авто» сообщили, что «Москвич 3» стал лидером по снижению стоимости

Средняя стоимость новых автомобилей в первом квартале 2025 года достигла отметки в 2,96 миллиона рублей. Наиболее заметное снижение цен было зафиксировано среди моделей марок «Москвич» (-14,7%) и Omoda (-4%), согласно данным экспертов «Авито Авто», предоставленным «Известиям» .

Среди самых востребованных на платформе моделей три автомобиля подешевели более чем на 10%. Наибольшее падение цены продемонстрировала модель «Москвич 3» — на 18,4%, до уровня 1,77 миллиона рублей. Цена на Chery Tiggo 4 Pro снизилась на 13,8%, составив 2,1 миллиона рублей, а стоимость Lada Largus упала на 12,4%, достигнув 1,73 миллиона рублей. Две другие модели также показали уменьшение стоимости, хотя и менее значительное: Omoda C5 стала дешевле на 3,9% (до 2,83 миллиона рублей), а Jetour Dashing — на 3,8% (до 2,84 миллиона рублей).

Что касается подержанных автомобилей, средняя цена составила 845 тысяч рублей. Здесь наиболее доступные предложения были замечены среди моделей Hyundai (-8%) и Kia (-7,1%).