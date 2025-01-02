Новые тарифы на проезд в общественном транспорте ввели в Москве

Новые тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы выступили в силу 2 января. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Самой выгодной осталась разовая поездка по биометрии в 59 рублей. Оплата проезда по карте «Тройка» обойдется в 63 рубля, а по банковской карте — в 70 рублей.



Стоимость каждой поездки по безлимитному абонементу «Единый» на 30, 90 и 365 дней увеличилась в среднем на два рубля. Общая стоимость проездного на 30 дней составит от 3070 рублей за базовые зоны до 3750 рублей за зоны с пригородом. Абонемент на 90 дней можно приобрести за сумму от 7,4 до 9,6 тысячи рублей, а стоимость на год составит от 22 до 28 тысяч рублей.

Пересадки между наземным транспортом и метро, МЦК, МЦД останутся бесплатными. В ведомстве подчеркнули, что средства от индексации тарифов направят на развитие столичного транспорта.

Отмену оплаты парковок на улицах Москвы ввели до конца новогодних праздников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он подчеркнул, что эта мера не касается парковок со шлагбаумами, которые продолжат работать платно.