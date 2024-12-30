Парковки на улицах Москвы сделали бесплатными на новогодние праздники

Плату за парковку машин отменили в Москве на время новогодних праздников

Московским водителям и приехавшим в столицу автомобилистам во время новогодних праздников не придется платить за парковку на улицах города. С таким заявлением выступил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что с 30 декабря по 8 января плата за парковки на улицах Москвы взиматься с водителей не будет даже на участках в зонах динамического тарифа. Но парковки со шлагбаумами продолжат работу платно.

«В праздники парковка на улицах Москвы бесплатная, как поручил мэр Сергей Собянин. Такие правила действуют и в новогодние выходные. Мы просим водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и желаем всем радостно провести предстоящие праздники», — привел слова Ликсутова единый портал «Московский транспорт».

Ранее столичный главк МВД объявил о закрытии Красной площади для посетителей с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января. При этом горожанам и гостям столицы оставили доступным каток около ГУМа.