Новые дорожные знаки и правила их применения ввели в России

Новый ГОСТ, регулирующий правила применения дорожных знаков, начнет действовать в России с 1 января 2026 года, однако региональные власти могут применять его уже сейчас. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Среди новых знаков — «Глухие», который информирует водителей о слабослышащих пешеходах. Знак «Стоп-линия» разрешили делать вертикальным и не ставить его перед регулируемыми перекрестками, кроме аварийных.

Некоторые знаки — например, «Искусственная неровность» и «Рекомендуемое ограничение скорости» — будут объединять.

Таким образом планируют избавиться от лишних дорожных знаков, что позволит повысить концентрацию водителей. Кроме того, на проезжей части благодаря сужению машино-мест для параллельной парковки с 2,5 до 2,25 метра станет свободнее.

Ранее запрет на использование гаджетов за рулем, который планировали ввести в марте, решили отложить на неопределенный срок.