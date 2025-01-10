Запрет на использование планшетов за рулем отложили

Минтранс: запрет на использование планшетов за рулем не вступит в силу в марте

Запрет на использование планшетов, смартфонов и других отвлекающих внимание водителя средств за рулем не будут вводить в марте. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве транспорта.

«С 1 марта 2025 года не будут вступать в силу изменения в ПДД по данному вопросу», — заявили там.

Сейчас за использование за рулем телефона без системы handsfree водителю грозит штраф в полторы тысячи рублей.

Ранее журнал «За рулем» перечислил случаи, в которых инспектор дорожно-патрульной службы вправе требовать от водителя показать телефон. В основном они касаются подозрений в нарушении закона или необходимости помочь в розыске преступника. При этом читать личную переписку или посты в соцсетях сотрудник ГАИ не имеет права ни при каких обстоятельствах.