Запрет на использование планшетов за рулем отложили

Запрет на использование планшетов, смартфонов и других отвлекающих внимание водителя средств за рулем не будут вводить в марте. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве транспорта.
«С 1 марта 2025 года не будут вступать в силу изменения в ПДД по данному вопросу», — заявили там.
Сейчас за использование за рулем телефона без системы handsfree водителю грозит штраф в полторы тысячи рублей.
Ранее журнал «За рулем» перечислил случаи, в которых инспектор дорожно-патрульной службы вправе требовать от водителя показать телефон. В основном они касаются подозрений в нарушении закона или необходимости помочь в розыске преступника. При этом читать личную переписку или посты в соцсетях сотрудник ГАИ не имеет права ни при каких обстоятельствах.
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