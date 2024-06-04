Номера предложили поставить на все электросамокаты в России

Необходимо обязать ставить номера на все электросамокаты, а не только на сданные в прокат. Это позволит идентифицировать и наказывать виновников ДТП, заявил 360.ru член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Номера на средствах индивидуальной мобильности — необходимая мера», — отметил он.

Регистрация всех электросамокатов, по мнению Колунова, позволит повысить безопасность на улицах. Он объяснил, что выдавая номера, все СИМ поставят на учет. Депутат выразил уверенность, что виновники аварий не смогут просто уходить после ДТП, их идентифицируют.

«Номер всегда будет на камерах, его смогут запомнить или сфотографировать очевидцы. Как следствие, безнаказанности самокатчиков в этой части будет положен конец», — сказал парламентарий.

Сервисы проката в Москве и Санкт-Петербурге по собственной инициативе установили номера на электросамокаты. Институт исследования современной политики предложил сделать на тротуарах специальные лежачие полицейские, чтобы владельцы СИМ не могли разгоняться в пешеходной зоне.