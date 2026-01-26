Номер не решит проблем: почему цветовая дифференциация для электромобилей не нужна

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков выступил против предложения Национального союза автомобилистов ввести зеленые номерные знаки для электромобилей и бирюзовые — для беспилотных машин. Свою позицию он обосновал в комментарии для 360.ru.

Он заявил, что такая дифференциация могла бы иметь смысл раньше, когда таких машин было немного, но не сейчас.

«Тем более когда льготы, разрешения и прочее все равно проверяются в цифровом виде. Не по цвету номера, а непосредственно по номерному знаку и по тому, занесен ли транспорт в какой-либо реестр», — добавил журналист.

Что касается беспилотных автомобилей, то, по мнению Кадакова, более эффективным было бы подсвечивать движение в автоматическом режиме дополнительными светодиодами, как это уже делают в Китае.

Министр транспорта Андрей Никитин несколько дней назад заявил, что через 20 лет вождение автомобиля в ручном режиме станет такой же экзотикой, как сейчас конные прогулки.

Ранее Кадаков рассказал, как бороться с клонированными номерами.