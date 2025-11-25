Автоэксперт Кадаков отметил, что полиция должна бороться с клонированными номерами машин

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в интервью RT рассказал об особенностях оспаривания штрафов, полученных из-за клонированных автомобильных номеров.

По его словам, универсального способа защиты от таких ситуаций не существует.

«Полиция должна этим заниматься», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что без данных с камер наблюдения определить местонахождение нарушителя практически невозможно, и поэтому сами автовладельцы не могут предотвратить подобные ситуации.

Кадаков рекомендовал автовладельцам, получившим штрафы из-за клонированных номеров, активно отстаивать свои права: «Нужно написать заявление в полицию. Но даже оно не избавляет от обязанности платить штраф. Каждый штраф оспаривать в отдельности».

Кроме того, автоэксперт указал на ответственность инспекторов ЦАФАП за корректность выписанных штрафов.