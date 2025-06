Nissan подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков

Компания планирует оформить права на торговую марку в различных вариантах дизайна и написания, а также зарегистрировать свои бренды Infiniti, Nismo и Datsun.

Регистрация пройдет по классам МКТУ. Они включают транспортные средства, финансовые услуги, строительство, розничную и оптовую торговлю.

Автоконцерн покинул российский рынок в 2022 году, причем с убытками почти в один миллиард долларов (более 79 миллиардов рублей).

Ранее японская компания Mazda возобновила поставки автомобилей в Россию с предоставлением трехлетней гарантии на бесплатное устранение неисправностей.

До этого южнокорейская компания Kia Motors зарегистрировала в стране сразу пять новых товарных знаков, в частности, Kia my mobility, Green light, A better way to go и Kia edition plus.