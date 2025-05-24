Российские дилеры Mazda возобновили продажу машин с гарантией

Автомобили ушедшего из России японского автопроизводителя Mazda вернулись в продажу в сеть официальных дилеров концерна. Для покупателей доступны кроссоверы Mazda CX-5 и Mazda CX-50 с гарантией. Об этом сообщил РБК Autonews со ссылкой на пресс-службу ООО «Мазда Мотор Рус».

В компании подчеркнули, что машины привозят из Китая, а трехлетнюю гарантию на бесплатное устранение неисправностей дает российское представительство японского концерна.

По данным издания, машины попадают в Россию с китайского завода Changan, где производится крупноузловая сборка из оригинальных комплектующих, поступивших из Японии.

После выхода машин с конвейера их покупает «Мазда Мотор Рус», привозит в Россию и продает через свои дилерские центры.

Но это машины, предназначенные для европейского рынка, а значит русский язык в системе установить не удастся. Доступны только английский или китайский. Те владельцы, которые попытались перепрограммировать мультимедийную систему, столкнулись с полной блокировкой и везли машину обратно в салон для восстановления.

Японская компания Mazda прекратила поставки запчастей на свой завод во Владивостоке в марте 2022 года. Такое решение концерн принял на фоне введенных против России санкции после начала специальной военной операции.