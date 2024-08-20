«Нет инфраструктуры». Введение ОСГОП для таксистов предложили отложить

Новые правила для таксистов вступят в силу с 1 сентября — водителям нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП). Мера предусматривает постоянные медосмотры для таксистов. У индивидуальных водителей нет такой возможности, рассказал ведущей 360.ru Елене Кононовой председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

«На самом деле сам по себе ОСГОП не так страшен, как его малюют. <…> Проблема в том, что полис ОСГОП даже при его покупке, при его наличии у водителя, фактически пассажиру никакой пользы не принесет», — отметил эксперт.

Он объяснил, что из-за отсутствия необходимой инфраструктуры страховые компании всеми силами будут уклоняться от выплаты денег по полису. По этой же причине индивидуальные таксисты не смогут получить необходимые документы.

«Физически они не могут получить документы. <…> Мы предлагаем отложить [введение ОСГОП], пока не будет создана инфраструктура, пока водители не смогут получить все документы и действительно не зря платить деньги в страховые компании, чтобы страховые компании возмещали реально те деньги, которые написаны в страховом полисе», — подчеркнул Корнеев.

После введения ОСГОП количество индивидуальных таксистов в регионах начнет уменьшаться, но это не коснется Москвы благодаря наличию таксопарков, заключил эксперт.

Из-за новых требований без работы могут остаться 75% таксистов. Сейчас разрешение на работу имеют 25% водителей.