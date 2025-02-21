Несколько дорог закрыли в горах Дагестана из-за метели и схода лавин

Из-за снежной метели и схода лавин в горных районах Дагестана закрыли несколько автомобильных дорог республиканского и местного значения. В их числе Генухский и Харибский перевалы, сообщили в Telegram-канале «Дагавтодор».

В Цунтинском районе автомобильная дорога республиканского значения «Тлядал — Бежта — Кидеро» на участке с 19 по 23 километр (Генухский перевал) временно закрыта с 07:00 по московскому времени из-за повторного схода снежных лавин. Работы по расчистке дороги уже ведутся.

В Гумбетовском районе: автомобильная дорога «Хасавюрт — Тлох» на участке с 46 по 56 километр (Харибский перевал) также закрыта из-за снежной метели и нулевой видимости. К расчистке дороги приступят, как только позволят погодные условия.

В Тляратинском районе закрыта автодорога местного значения «Тлярата — Камилух» на участке с 10-го по 45-й километр. В Бежтинском участке перекрыта дорога республиканского значения «Тлядал — Бежта — Кидеро» на отрезке с 16-го по 19-й километр (Генухский перевал), а также две дороги местного значения.

В пятницу утром Госавтоинспекция Дагестана сообщила, что 14 населенных пунктов республики оказались отрезанными от автомобильного сообщения из-за схода лавины в Тляратинском районе.

Ранее сильный снегопад обрушился на Ялту. Из-за непогоды дорогу на Ай-Петри закрыли. В администрации сообщили, для расчистки снега использовали 10 единиц техники. Кроме того, из Симферополя и Бахчисарая в Ялту направили четыре дополнительные снегоуборочные машины, чтобы помочь с уборкой.