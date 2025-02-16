Сильный снегопад закрыл дорогу на Ай-Петри в Ялте

Сильный снегопад обрушился на Ялту. Дорога на Ай-Петри закрыта, сообщила глава городской администрации Янина Павленко в Telegram-канале.

«Коммунальная техника с раннего утра вышла расчищать дороги. Я напомню, по нормам активные работы по уборке снега начинаются после прекращения снегопада», — подчеркнула она.

Глава администрации отметила, что на расчистке снега задействовали 10 единиц техники. Еще четыре снегоуборочные машины направили на помощь в Ялту из Симферополя и Бахчисарая.

Жителей Ялты попросили не выезжать на личном транспорте без острой необходимости. Также предупредили о возможных перебоях в работе общественного транспорта.

По данным Крымавтодора, на дорогах южного берега полуострова снегоуборочная техника работает без перерывов. Температура воздуха в Ялте держится около нуля градусов.

Ранее москвичей предупредили о похолодании, которое начнется в ночь на 17 февраля. Воздух опустится на три-четыре градуса из-за наступления циклона.