Неправильно припаркованные самокаты предложили эвакуировать. Какой в этом смысл?

Директор московского отделения организации «Колесим» Евгений Вжесневский согласился с необходимостью принятия мер регулирования парковки самокатов.

«Они иногда мешают пройти жителям и загромождают доступ ко всяким входам в подземные переходы, метро или вокруг остановок скапливаются. Главное, чтобы оплата эвакуации не легла на пользователей, потому что, если прокатные сервисы будут перекладывать стоимость эвакуации на тех людей, которые их оставили, это ни к чему хорошему не приведет. У прокатных сервисов должна быть своя ответственность за положение их имущества на тротуаре», — сказал он.

По мнению эксперта, существует более выгодный способ решить проблему неправильно припаркованных самокатов. Для этого кикшеринговым компаниям следует увеличить штат сотрудников, которые занимаются обслуживанием транспортных средств, чтобы, в случае их скопления на определенных точках, специалисты оперативно расставляли СИМ по местам.

«Должен быть какой-то единый алгоритм действия, единый координационный центр, где смотрели бы, правильно ли собраны самокаты или нет. Можно было бы предоставить им доступ к городским камерам, может, подключить к этому процессу искусственный интеллект. Технически еще это возможно, осталось только это все реализовать», — заключил он.

На прошлой неделе операторы проката самокатов в Москве заблокировали 30 аккаунтов детей.