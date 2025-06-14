В Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов детей-самокатчиков

Операторы проката самокатов в Москве заблокировали 30 аккаунтов детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

«Чаще всего в ДТП попадали дети и подростки, которые использовали сервис проката, несмотря на запрет», — заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Верификация через Mos ID помогает своевременно выявлять нарушителей и блокировать их аккаунты.

В конце мая ребенок погиб в результате ДТП в центре Москвы. Он передвигался по проезжей части на механическом самокате на красный сигнал светофора. Водитель каршеринга сбил ребенка, тот получил смертельные травмы.