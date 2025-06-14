В Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов детей-самокатчиков

Операторы проката самокатов в Москве заблокировали 30 аккаунтов детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
«Чаще всего в ДТП попадали дети и подростки, которые использовали сервис проката, несмотря на запрет», — заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Верификация через Mos ID помогает своевременно выявлять нарушителей и блокировать их аккаунты.
В конце мая ребенок погиб в результате ДТП в центре Москвы. Он передвигался по проезжей части на механическом самокате на красный сигнал светофора. Водитель каршеринга сбил ребенка, тот получил смертельные травмы.
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