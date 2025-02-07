В Тюмени из-за сообщения о бомбе на три часа задержали авиарейс

В тюменском аэропорту на три часа задержали вылет рейса авиакомпании «Победа» из-за того, что местная жительница заявила о бомбе, чтобы отделаться от надоедливого ухажера. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Утром 7 февраля в аэропорту Рощино к 31-летней женщине подошел познакомиться мужчина, который не очень хорошо разговаривал по-русски. Однако девушка не приняла ухаживаний и постаралась увеличить дистанцию.

Уже после посадки в самолет мужчина продолжал настойчиво оказывать девушке знаки внимания. Чтобы избавиться от поклонника, девушка заявила, что он перевозит бомбу.

После такого заявления экипаж сразу же высадил всех пассажиров в терминал, а служба организовала досмотр багажа, в результате которого ничего не обнаружили.

Любвеобильного мужчину и сообщившую о бомбе женщину забрали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее бывшая участница группы «Фабрика» певица Сати Казанова не сдержала эмоций и закатила скандал из-за плохого отношения работников аэропорта в Стамбуле. По ее словам, никто не захотел подвести ее вместе с ребенком и ее мужем к терминалу, когда они опаздывали на рейс.