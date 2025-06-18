Названы сроки вероятного восстановления авиасообщения между Россией и США

Глава РФПИ Дмитриев допустил возобновление авиасообщения с США до конца года

Решение о возобновлении авиасообщения между Россией и США примут до конца года. Такой прогноз по итогам бизнес-завтрака с членами Американской торговой палаты на Петербургском экономическом форуме сделал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что американские предприниматели проявили большой интерес к возобновлению прямых полетов.

«Идут очень прагматические прямые дискуссии. Мы надеемся, что в этом году этот вопрос может быть положительно решен», — заявил Дмитриев в комментарии телеканалу «Россия 1».

Глава Российского фонда прямых инвестиций добавил, что в ходе переговоров с представителями США поднял вопрос о возобновлении поставок запчастей для самолетов отечественных перевозчиков.

Как напомнили «Известия», Дмитриев уже говорил о начале диалога с американцами о проведении межгосударственных обменов в сфере культуры и туризма.

Впервые с предложением о взаимном возобновлении авиасообщения с США российская делегация выступила на переговорах в Стамбуле в феврале этого года. Тогда стороны обсудили нормализацию работы посольств и снятие ограничений по финансированию.