Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение

Россия и США обсудили в Стамбуле нормализацию финансирования дипмиссий

Российская делегация на переговорах в Стамбуле предложила возобновить прямое авиасообщение с США. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Стороны также обсудили вопросы нормализации работы дипломатических миссий, в частности их беспрепятственного финансирования. Дипломаты подняли вопрос о возвращении российскому посольству шести объектов недвижимости, которые у него конфисковали в 2016–2018 годах.

«Дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу», — подчеркнули в МИД.

Переговоры состоялись накануне в резиденции генерального консула США, они длились более шести часов. Никаких заявлений для прессы не последовало.

Российскую делегацию возглавлял директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.