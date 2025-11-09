Названы самые ликвидные китайские автомобили в России

Кадаков: в топ-4 самых ликвидных авто из КНР вошли Haval, Geely, Chery и Changan

Россиянам назвали китайские марки машин, входящих в топ-4 на российском рынке по ликвидности. В их числе Geely и Chery, рассказал РИА «Новости» автоэксперт Максим Кадаков.

«Ликвидными являются автомобили, в первую очередь, популярные, которые не требуют дополнительных разъяснений покупателю и рынку в целом», — пояснил он.

По его словам, намного проще продать Geely Coolray, чем неизвестный бренд, занимающий 44-ю строчку продаж на рынке. По этой причине ликвидными являются такие четыре машины, как Chery, Geely, Haval и Changan.

Он добавил, что такие машины проще содержать, если известные бренды не уйдут с рынка. По ним больше опыта и запчастей.

Второй момент — спрос на определенные модели. Те же Geely Monjaro и Geely Coolray при прочих равных проще продать из-за их популярности. При этом сейчас трудно делать конкретные выводы о ликвидности китайских машин, так как это зависит еще и от ценовой политики.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил, что некоторые технологии в китайских авто могут стоить жизни водителям.