Российских водителей предупредили об опасности автомобилей из Китая

Вице-президент НАС Хайцеэр предупредил об опасности авто из Китая

Некоторые технологии в китайских автомобилях могут стоить жизни их владельцам. Об этом «Газете.ru» сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, существует проблема поломки сидений в китайских авто при авариях.

«Автомобили не проходили краш-тесты в том режиме, что их проходит среднестатистический европейский автомобиль», — заметил Хайцеэр.

Также издание напомнило, как в Поднебесной недавно водитель сгорел в салоне Xiaomi SU7 Ultra. Очевидцы не смогли вытащить мужчину из авто со скрытыми дверными ручками с электрозамками.

Кроме того, на некоторых современных китайских авто в салоне передняя панель не имеет кнопок, а клавиша включения аварийной сигнализации расположена на потолочной консоли, что вынуждает водителя часто отвлекаться от управления и повышает риски ДТП.

В сентябре почти 18 тысяч седанов Geely отозвали по всей России из-за риска дефектов.